Ev tekstili perakende mağazalarını ve markalarını, ev tekstili tutkunları ile bir araya getirecek alışveriş platformu olan homimba.com açıldı.

MELEK PARAKOZ

BURSA (İGFA) - Diğer pazaryeri platformlarının aksine, sadece ev tekstili ürünlerinin yer alacağı HOMİMBA ile ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren markalar, geniş kitlelere ulaşma imkânı bulurken ev tekstili tutkunları da tek bir platformda bir araya gelen birçok ev tekstili markasını ve ürünlerini inceleyerek güvenle alışveriş yapabilecekler.

Homimba Genel Müdürü Ömür Işık; 2024 yılı için Türkiye'nin e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre % 62 oranında bir artış ile yaklaşık 3 trilyon TL'ye ulaştığını belirterek, Perakende e-ticaret hacminin ise yıllık % 63,7 oranında artış ile 1,62 trilyon TL’ye yükseldiğini, ev tekstili ürünlerinin de dâhil olduğu; Ev-bahçe-mobilya ve dekorasyon ürün grubunun 2024’de e-ticarette en yüksek ortalama sepet tutarına sahip sektörlerden biri olduğunu ifade etti.

Böylesine bir sektörün de sadece kendisine ait bir pazaryeri platformu olmasının artık mecburi bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Online satış yapmak isteyen ancak maliyetleri ve çeşitli diğer nedenlerden dolayı e-ticaret pazarında henüz yerini alamayan ev tekstili perakendecilerini HOMİMBA çatısı altında bir araya getirmekten mutluluk duyacaklarını belirten Ömür Işık, geniş bir kitleye hitap eden ev tekstili sektörünün, birçok sektörün bir arada bulunduğu diğer pazaryeri platformlardan farklı olarak sadece ev tekstili sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformun, hem müşteriler açısından hem de ev tekstili sektöründe perakende hizmet sunan firmalar açısından oldukça faydalı ve efektif olacağını belirtti.