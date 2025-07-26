Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu tarafından düzenlenen “Park Bizim, Karar Bizim” atölyesinde çocuklar, çevreleri hakkında söz sahibi oldu. 6-8 yaş arası minikler, hayallerindeki parkları ve mahalleleri anlattı, kürsüye çıkıp fikirlerini paylaştı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, yaz etkinlikleri kapsamında anlamlı bir atölyeye ev sahipliği yaptı. “Park Bizim, Karar Bizim” adlı atölyede 6-8 yaş arası çocuklar, yaşadıkları mahalle ve çevreyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Baykuş’un rehberliğinde kurulan Minik Meclis’te kürsüye çıkan çocuklar, nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini anlattı. Minikler, parkların güvenli, temiz ve eğlenceli olmasını isterken, yaşadıkları mahallelerde daha fazla oyun alanı ve yeşil alan talep etti. Atölye sonunda çocuklar, hayallerindeki şehri renkli boyalarla tasarladı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Nitelikli Eğitim”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” hedeflerine de katkı sunan etkinlikte, çocuklara sürdürülebilir katılım ortamı sağlandı. Aynı zamanda, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın (ELDW) 2025 teması olan “Vatandaşları Yerel Demokrasiye Dâhil Etmek” doğrultusunda çocuklar karar alma süreçlerinde söz hakkı aldı.

Masal Şatosu eğitimenleri, çocuk katılımının bir hak olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerle çocukların aktif vatandaşlık bilinci kazandığını belirterek, Minik Meclis buluşmalarının yeni oturumlarla devam edeceğini duyurdu.