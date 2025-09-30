Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının “Ben de Uçabilirim” adlı kukla oyunu, Sırbistan’ın Subotica kentinde düzenlenen 32. Uluslararası Subotica Çocuk Tiyatroları Festivali’nde “En İyi Ekip Oyunculuğu” ödülüne layık görüldü.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sırbistan’ın Subotica kentinde, Subotica Açık Üniversitesi tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Subotica Çocuk Tiyatroları Festivali, 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden seçkin çocuk oyunlarının sahnelendiği festivalde, Türkiye’yi temsilen Eskişehir Şehir Tiyatroları “Ben de Uçabilirim” adlı oyunla yer aldı. 25 Eylül’de sahnelenen oyun, çocuk izleyicilerden yoğun alkış alırken, festival yetkilileri ve diğer katılımcı topluluklardan da büyük beğeni topladı. Festivalden dönen Şehir Tiyatroları oyuncuları, ödül sevincini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile paylaştı.

Ödüllü ekip, Başkan Ünlüce’yi makamında ziyaret ederek, hem festival deneyimlerini hem de elde ettikleri başarıyı anlattı. Başkan Ayşe Ünlüce, sanatçıları tebrik ederek, “Şehrimizin kültürel değerlerini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı, Eskişehir’in sanata ve sanatçıya verdiği değerin bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen oyuncularımızı kutluyor, kendilerine sanatsever hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş ise, “Subotica Çocuk Tiyatroları Festivali, 30 yılı aşkın süredir yalnızca Balkanlar’ın değil, tüm dünyanın en önemli çocuk tiyatrosu buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor. Hem sanatsal üretim hem de kültürel paylaşım açısından Avrupa’nın en etkili festivalleri arasında yer alan Subotica festivaline tarihimizde ilk kez seçilerek davet edilip, övgü ve tebriklerle karşılanmanın ötesinde ‘En İyi Ekip Oyunculuğu’ ödülüne değer görülmek bizim için gurur verici. Bu ve benzeri festivallerde ülkemizi ve şehrimizi başarı ile temsil etmeye devam edeceğiz.” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

“Ben de Uçabilirim” adlı oyun, Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın’ın yazıp yönettiği, sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir anlatımla sahneleniyor. Oyunda Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen ve Nagihan Orhan da rol alıyor.