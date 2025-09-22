Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı, düzenlediği yaratıcı atölyelerle çocukların hayal gücünü ve sanatsal becerilerini ortaya çıkardı. Minik sanatçılar, hem eğlendi hem de üretti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen iki yaratıcı atölyede, minik katılımcılar sanatla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Okul Öncesi Öğretmeni Selin Uz Pamukoğlu’nun rehberliğinde düzenlenen ilk etkinlik “Yaratıcı Resim Atölyesi” oldu. Çocuklar, verilen farklı şekilleri hayal güçlerini kullanarak özgün resimlere dönüştürdü. Her biri kendi dünyasını yansıttığı çizimleriyle dikkat çekti.

İkinci atölyede ise çocuklar, beyaz tişörtlerini rengârenk boyayarak kendi tasarımlarını ortaya koydu. “Tişört Tasarımı Atölyesi” adı altında gerçekleşen etkinlikte, hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam oluştu.

Sanat Sokağı, bu atölyelerle birlikte çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunarak, sanatsal gelişimlerine katkı sağlamaya devam edecek.