Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olan personel için düzenlenen Vefa Buluşması’nda belediye emekçileriyle bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli olan personel için Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da “Vefa Buluşması” düzenlendi. Vefa buluşmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye bürokratları katıldı.

Emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ünlüce, personeli tek tek tebrik etti. “Verdiğiniz emek Eskişehir demek!” diyen Ünlüce, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak demek Eskişehir'e hizmet etmek demek. Çünkü Eskişehir'in her sokağında, her mahallesinde, kırsalda, kent merkezinde bu şehrin her noktasında büyük hizmetleriniz var.

Gece gündüz demeden, hafta sonu demeden, resmi tatillerde büyük fedakarlıklarla çalıştınız. Acısıyla tatlısıyla birlikte birçok anı biriktirdik. Belediyecilik gerçekten fedakarlık isteyen bir görev. Belediyecilik de bir kamu hizmeti ama kamu hizmeti yapar gibi sabah 08.00’de gel, akşam 17.00’de git gibi değil. Belediyecilik gerçekten adanmayı gerektiriyor. Ben tekrar bu vesileyle o güzel gözlerinizden, o emekçi ellerinizden öpüyorum, sizlere sarılıyorum, büyük bir sevgi ile. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Eskişehir size minnettar.” diye konuştu.

Törende geçtiğimiz yıl Sivrihisar Belediye Başkanı olmak için ESKİ’den emekli olan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de Başkan Ünlüce’den plaketini aldı.