Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, personelinin afet durumlarında etkin müdahale edebilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik “Afet Durumunda Psikososyal Müdahale” konulu eğitim düzenlendi.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda düzenlenen eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Uzman Psikolog olarak görev yapan Sengül Durmuşoğlu verdi. Eğitimde, afetlerin bireyler ve toplum üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anlarında doğru yaklaşım yöntemleri ve afet sonrası psikososyal destek süreçleri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afet ve acil durumlara yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu tür eğitimlerin personelin bilinçlenmesi ve afet anlarında etkili müdahale edebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.