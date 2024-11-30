Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD-RED ve AYDES uygulamalarının kullanıldığı gerçeği aratmayan deprem tatbikatında yer aldı. Eskişehir İtfaiyesinin "Adam" isimli arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı tatbikatta ekipler büyük başarı gösterdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Eskişehir'de düzenlenen tatbikata katıldı.

Uluönder Mahallesi merkezli olarak 6,5 büyüklüğünde deprem varsayımı yapılan tatbikatta, enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımı devam eden bir okulun binasında gerçekleştirilen tatbikatta, olası durumlara karşı önlemler değerlendirildi.

Eskişehir Büyükşehir İtfaiyesinin “Adam” isimli arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat sırasında kontrollü çıkarılan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan 3 katlı binada tatbikat senaryosu gereği mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı ve binadan tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Ekiplerimiz gerçekleştirilen tatbikatta başarıyla görevlerini tamamladılar. Şehrimiz adına Afet ve Acil Durumlarda iş birliği sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandılar.