Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar Feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapılarak trafik sıkışıklığına çözüm getiriliyor. Eskihisar feribot iskelesinden İstanbul istikametine gitmek isteyen araçlar tren yolu üzerindeki köprüye yaklaşım yolunda tek şerit kullanıyordu. 500 metre kadar olan bu kısımda şerit sayısı 2’ye çıkartılarak bölgedeki trafik sıkışıklığı giderilecek.

ÇİFT ŞERİT OLACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi yapılarak hizmete sunulmuştu. Üstgeçidin yapıldığı yerden tren yolu üzerindeki köprüye yaklaşım yoluna kadar olan kısımda ilave ek şerit yapılacak. 2’ye çıkarılacak şerit sayısı ile İstanbul istikametine gitmek için D-100 Karayoluna bağlanacak araçlar ilave şeridi kullanarak trafiği rahatlatacak. İlave şerit çalışması kapsamında taş duvar imalatı da yapılıyor.