Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapımı tamamlandığında 2 bin 940 dekar tarım arazinin su ile buluşacağını ve ilçedeki tarımsal faaliyetlere göletin can suyu olacağını söyleyen Köksal, çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplere kolaylıklar diledi.

Çalışmaların süratle devam ettiği, temelden yüksekliği 57 metre olan gölette 540 bin metreküp su depolanacak ve 2 bin 940 dekar zirai tarım arazisi su ile buluşacak. Erikdibi Göleti tamamlandığında, ekonomiye yılda 2 milyon 205 bin lira gelir sağlayacak.