Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Erhan KazeTin Şirinevler Mahallesi’nde açtığı seçim ofisi her gün tebrik ve hayırlı olsun ziyaretçileriyle dolup taşıyor...

Meclis üyesi adayı Erhan Kazel’i özellikle Bayburt ve Gümüşhaneli hemşerilerinin desteği kar topu gibi büyüyor. Erhan Kazel’e destek ziyaretinde bulunanların arasında, değişik partililerden insanlarında yer alması dikkatlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz günlerde seçim ofisine tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunanların arasında Gümüşhane ve Bayburtlu iş İnsanı Fahri Demir, Erdoğan Gül, Abdulkadir Bayram, İlyas Çavuşoğlu, Asef Ateş, Güven Kazel, Mustafa Özcan, Vedat Özcan, Güngör Akdeniz, Orhan Korkmaz, Musa Severde vardı.