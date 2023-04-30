Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği mitinge tarihi bir katılım oldu. Başkan Erdoğan'ın İzmir'deki vatandaşlara seslenişi yurt dışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC hazırladığı analiz haberinde; mitinge güçlü bir katılım olduğunu yazarken, Başkan Erdoğan'ın dakikalar boyunca yine güçlü bir ses tonuyla konuştuğuna vurgu yaparak, muhalefeti endişelendiren ve destekçilerine güven veren bir performans ortaya koyduğunu belirtti..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde büyük bir kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinin olduğu miting hem İzmir'de hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük yankı uyandırdı..

"KANDİL'DEN 'OYUMUZ KILIÇDAROĞLU'NA' DENİLİYOR"

Başkan Erdoğan mitingde, hem Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerini ortaya koydu hem de teör örgütü PKK/YPG'nin desteğini arkasına alan 7'li koalisyona ve karanlık pazarlıklara sert tepki gösterdi.

.Başkan Erdoğan İzmir'de, "Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin vadettiğine öteki kahroluyor. Birinin yücelttiğin öteki yerin dibine sokuyor. Birinin 'Elif' dediğine öteki 'mertek' diyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor öteki inkar ediyor. Kandil'den 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' deniliyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. Benim İzmirli kardeşlerim, bu Kandil'e 'evet' der mi? Ama bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek." mesajını verdi.

İZMİR'DEKİ TARİHİ MİTİNG BATI'YI DA PANİKLETTİ!

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir'deki tarihi miting yurtdışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında yeniden ortaya çıktı ve gürledi." mesajıyla öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İZMİR'DEKİ TARİHİ MİTİNG BATI'YI DA PANİKLETTİ!

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir'deki tarihi miting yurtdışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında yeniden ortaya çıktı ve gürledi." mesajıyla öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadelere yer verdi.

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