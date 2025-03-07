Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda konuştu.ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği'nin düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak ilk günden itibaren savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadıklarını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de değinen Erdoğan, "Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz." dedi. Savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz" diye konuştu.