Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Millî İrade İftarı programında yaptığı konuşmada, “Bütün gayemiz; 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızla billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır. Böylece yeni küresel sistemde Türkiye'nin hak ettiği yeri almasını ve bu millete yakışır şekilde temsil edilmesini sağlamaktır” ifadesini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir otelde Millî İrade Platformu tarafından düzenlenen 9. Millî İrade İftarı programına katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, çarşamba günü bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni ihya ettiklerini söyledi.

Bu gece son sahura kalkarak, yarın da son orucu tutacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yanda 11 ayın sultanına veda etmenin burukluğu, diğer yanda arınmış bir kalple bayrama kavuşmanın sevinci, coşkusu, heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan, bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları, yapılan ibadet ve hayırları kabul buyurması niyazında bulunduğunu belirterek, "Türk İslam mefkûresinin öncü isimlerinden merhum Seyyid Ahmet Arvasi, Ramazan-ı Şerif'i şöyle anlatıyor, milyonlarca müminin oruç tuttuğu, sahura kalktığı, iftar ettiği, omuz omuza namaz kıldığı, aynı dil ve kelimelerle yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuduğu, teravih kıldığı ramazan ayı eşsiz bir fırsattır, ramazan bütün insanlar için bir yeniden İslam'da diriliş ayıdır" dedi.

Geride bırakılan 28 gün boyunca bu niyetle Ramazan-ı Şerif'i hep beraber idrak etmeye çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil toplum tarafında vakıflarımız, derneklerimiz, gönüllü kuruluşlarımızla, siyaset tarafında teşkilat mensuplarımız, belediyelerimiz, üyelerimizle, cemiyet tarafında hayırseverlerimiz, ticaret erbabımızla, devlet tarafında Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, Diyanetimiz ve diğer resmî kuruluşlarımızla velhasıl 85 milyon olarak herkes imkanları dâhilinde 'hayırda yarış' anlayışıyla rahmet iklimini Allah'a hamdolsun doya doya teneffüs ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilk kez düzenlenen "Külliyede Ramazan" programına çoğu çocuk ve genç 450 binden fazla kişinin iştirak ettiğini belirterek, yine bu ramazanda Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarında zulme uğrayanlara el uzattıklarını anımsattı.

“TÜM GÜCÜMÜZLE GAZZE HALKININ YANINDAYIZ”

Yardımları artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Tüm gücümüzle, tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız. Allah ömür verdikçe Filistin davasının yılmaz, yıkılmaz, bileği bükülmez savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bugün bir kez daha doğdukları, büyüdükleri ve inşallah üzerinde ebediyen yaşayacakları toprakları savunurken şehit düşen Gazzeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Milletin iftihar vesilesi olan sivil toplum örgütlerinin de Gazze ve diğer İslam beldeleri için yardım kampanyaları tertiplediğini memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, Millî İrade Platformu’nda temsil edilen kuruluşlarla birlikte mazlumların imdadına koşan tüm hayırseverlere bugün bir kez daha şükranlarını sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşların Ramazandan sonra da Filistinlilerin acısını paylaşacağına, ekmeğini bölüşeceğine, hayır dualarını Gazze'nin izzet ve şahsiyet abidesi evlatlarından eksik etmeyeceğine yürekten inandığını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN SIRADAN BİR ÜLKE OLMADIĞININ FARKINA ONLAR DA VARACAKLARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün burada şu hususu bir kez daha ifade etmek istiyorum, ülkemizde birileri, Türkiye'nin İslam âleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini hâlen idrak edemiyor. Bu çevreler, kendi tarihlerini bilmedikleri, kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler. Mesela Suriye'deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğini, Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında neden Türk bayrağı açtığını, yeni Suriye hükûmetinde niçin bu kadar Türkiye'de eğitim görmüş bakan olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar. Bunları bilmedikleri için de dış politikada çuvallıyor, iç siyasette kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Oysa biraz okuyup araştırsalar, biraz dünyayı gezseler, kendilerini hapis ettikleri ideolojik mahallelerden biraz dışarı çıksalar, bazı gerçekleri onlar da görecekler, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığının farkına onlar da varacaklardır. Bizim neden 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' dediğimizi onlar da öğrenecekler. Aynı şekilde 'cahil' diyerek, 'kitap okumuyor' diyerek aşağıladıkları gençlerin bilgi, birikim, cesaret, vizyon ve donanım noktasında kendilerinden fersah fersah ileride olduğunu onlar da anlayacaklar. Ama bunu yapmaya cesaretleri yok. Ya cehaletlerinden dolayı ya da Batı'ya duydukları platonik aşk gözlerini kör ettiği için maalesef gerçekleri göremiyorlar. Böyle devam ederlerse korkarım hiçbir zaman da göremeyecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soğuk savaşın bitmesi, demir perdenin ortadan kalkması sonrasında çeyrek asrın en büyük değişimlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Geçmiş çeyrek asra damgasını vuran sorumsuz özgürlük, başıboş hürriyetçilik, "Ben yaparım kimse karışamaz" bencilliğini sembol hâle getiren neoliberal özgürlükçülüğün günden güne kan kaybettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybettiği kanı tekrar kendilerine pompalayacak kimse yok. Aşırı özgürlük, bireycilik, radikal demokrasi adına devleti ve toplumu zayıflatacak yönelimlerin siyasallaştırılması devri hızla son buluyor. Toplumu ve insanı ifsat eden, devleti zayıflatan popüler akımlar, dikkat ederseniz artık eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz" diye konuştu.

“TÜRKİYE NE ZAMAN KENDİSİNE BİÇİLEN KONUMA İTİRAZ ETSE, BAZI KİRLİ ODAKLAR TARAFINDAN HEDEFE KONULMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da değil hemen her yerde devletlerin toplumu ve kamuyu güçlendirmek için yepyeni politikalar geliştirdiklerini belirterek, "Ekonomiden ticarete, savunmadan nüfus oranına her alanda insanlık yeni mücadele dönemine kendini hazırlamaya çalışıyor. Türkiye olarak biz de tüm imkânlarımızla yeni dönemin hazırlığı içindeyiz. Yönetimde istikrarın kurumsallaştığı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişten savunma sanayii alanında yaptığımız hamlelere, LGBT belası gibi aile kurumunu hedef alan sapkınlıklarla mücadeleden iç cephemizin güçlendirilmesi çabalarına, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımlardan dış politikada kurduğumuz yeni denklemlere kadar çok geniş bir yelpazede bunun altyapısını oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Türkiye'nin kapasitesini takviye ederken etnik, mezhep, kültür ayrımının derinleştiği sosyal fay hatlarını özellikle kapatmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün gayemiz; 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşı'mızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır. Böylece yeni küresel sistemde Türkiye'nin hak ettiği yeri almasını ve bu millete yakışır şekilde temsil edilmesini sağlamaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarıda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse, birileri hemen düğmeye basmış, ülkemizin dikkatini dağıtmıştır. Cumhuriyet tarihinde buna defalarca şahit olduk. Sokak olaylarıyla bunu yaşadık. Sağ-sol, Alevi-Sünni provokasyonlarıyla bunu yaşadık. Üniversite gençliğinin kışkırtılmasıyla bunu yaşadık. Demokrasimize yönelik gayrimeşru girişimlerle bunu yaşadık. Terör örgütlerinin hain ve kalleş saldırılarıyla bunu yaşadık. Hükümetimiz döneminde Cumhuriyet mitingleriyle, 7 Şubat MİT kriziyle, Gezi'deki sokak terörüyle, 15 Temmuz ihanetiyle bunu yaşadık ve gördük. Bizi kendi içimize hapsetmek, kendi iç meselelerimizle meşgul etmek için her yolu denediler. Her yolu hâlâ deniyorlar."

Sivil siyaseti, demokrasiyi ve Türkiye'nin kazanımlarını hedef alan bu saldırılarda silah olarak hep belli kavramlar ve belli cümlelerin kullanıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayınız, 'Cumhuriyet tehdit altında' dediler. 'Laiklik elden gidiyor' dediler. 'Sivil darbe' dediler. 'Hayat tarzımıza müdahale ediliyor' dediler. 'Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor' dediler. Daha burada saymaya kalksak sabahı bulacağımız bir sürü akıl, ahlak ve insaf dışı iddiaları dillendirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Üzülerek söylüyorum, çoğu zaman başarılı da oldular" ifadelerini kullandı.

Çok ağır bedeller ödendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve siyasi bakımdan irtifa kaybettik. Pırıl pırıl gençlerimizi bu kalleş çarkın insafsız dişlilerine kurban verdik. Tüm bunların yanı sıra yıllarca üçüncü sınıf ekonomiye, üçüncü sınıf demokrasiye, kapasitemizin çok altında bir dış politikaya mahkûm edildik" dedi.x

“HIRSIZLIĞI GİZLEMEK, SOYGUNU PERDELEMEK, SAHTEKÂRLIĞI SAVUNMAK ADINA HER ŞEYİ YAPTILAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı sorumsuz boykot çağrıları ile isim vererek yerli ve millî markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. Sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekârlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle demokrasiyle, hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikâyet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar."

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilciyle görüştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların arasında pek çok muhalefet lideri de vardı. Bakın şunu çok net söylüyorum. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikâyet ettiğini, kötülediğini, kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik, duymadık. Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor. Ancak önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki Cumhuriyet'i kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı, Gazze soykırımındaki ikiyüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik.' diyor. Yani 'Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız?' demeye getiriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin daha hazin tarafını da dile getirmek istediğini belirterek, ''Bu zat, ülkesini yabancılara şikâyet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. 'Batı'nın ev zencisi' deyince de bu sefer bize kızıyorlar. 'Mandacı' deyince bize öfkeleniyorlar, bize saldırıyorlar. İyi de sizin söylediklerinizin İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nden ne farkı var? Ülkesini yabancılara şikâyet etmek, Batı'dan medet ummak, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışıyor mu? 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle aciz bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz? Buradan aziz milletime soruyorum. Böyle bir siyasetçi ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi? Ekranlarda yardım dilenen biri, emperyalistler karşısında dik durabilir mi? Elbette duramaz, savunamaz. Milletin menfaatlerini koruyamaz. Sayın Özel'e bir kez daha kendini toparlamasını, yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum" dedi.

“DEMOKRASİDEN, HUKUKTAN, MEŞRU VE MAKBUL ÇİZGİDEN SAPMAYACAĞIZ”

Milletiyle gönül bağı kopmuş bu zihniyet ne yaparsa yapsın ''İnadına Türkiye'' diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasiden, hukuktan, meşru ve makbul çizgiden sapmayacağız. Öfkenin aklı ve vicdanı esir alan zehirli diline asla bulaşmayacağız. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeyecek, bu kirli oyunlarda aldanan da aldatan da olmayacağız. Tabii ki bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız. Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere verdikleri değere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunun da bilinmesini isterim. Kandırılmış, marjinal örgütlerin pençesine düşmüş dahi olsa bizim millet ve memleket düşmanlarına kaptıracağımız tek bir gencimiz olamaz. Onları da bir şekilde kazanmakla, onları da bir yolunu bulup iyiye, doğruya, ülkesinin ve milletinin safına katmakla mükellefiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın yanı sıra ailelerimizin de bu çabalarımızda devlete destek olması gerekiyor. Ailelerimiz, bin bir emekle büyüttükleri çocuklarını, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinin sinsi planlarında kullandırmasınlar. Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun, evlatlarının hayatını karartmasına, paçalarını kurtarmak için evlatlarını canlı kalkan olarak öne sürmesine ailelerimiz izin vermesinler."

Millî İrade Platformu’ndaki kardeşlerinin de bu anlayışla, daha fazla gence ulaşmak, daha fazla genci kazanmak için çalışacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasını tamamladı.