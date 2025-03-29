Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile görüşmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, “İstanbul İl Başkanlığımızdayız. Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Sayın Stefan Löfven ve heyetini ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Stefan Löfven, İsveç’in önceki Başbakanı. Avrupa Sosyalist Partisi Avrupa Birliği’ndeki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütü. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan tüm sosyal demokrat, sol ve sosyalist partiler bu çatının altında. Bugün Türkiye’ye gelerek bir dayanışma ziyaretinde bulundular. Heyette Genel Sekreteri, Başkan Yardımcıları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kendi ekibi bulunuyor. Türkiye’deki süreci çok yakından takip ediyor. Ben Türkiye kamuoyuna kendisini şöyle takdim edebilirim. Hem geçmiş dönemlerde başbakanlığı döneminde, hem burada yaptığı görev sırasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği noktasında en gönülden desteği veren, Türkiye’nin iyiliğini en çok isteyen ve Türkiye’yi Avrupa’da en çok savunan siyasetçilerin başında gelir kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa Birliği tam üyeliği hedefini koyduğumuzda aynı Sosyalist Enternasyonal ve orada başkanlığımızı yapan Pedro Sanchez gibi kendisi de bu süreçte hep Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu tezlerini desteklemiştir. Ben ziyaretleri için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Özel, şöyle devam etti:

“DEMOKRASİ VE İNSAN HAKKI İHLALİ İÇ MESELE DEĞİL”

“Bu arada bugün sabah Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir telekonferans görüşmemiz oldu. Kendisi de Almanya’daki koalisyon görüşmelerini sonlandırmak ve partisini iktidara taşımak üzere. Yine Sosyalist Enternasyonal’in Onursal Genel Başkanı George Papandreou, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, İngiliz İşçi Partisi’nin önceki Genel Başkanı Jeremy Corbyn’in çok kıymetli destek ve dayanışma mesajlarını alıyoruz bu içinde bulunduğumuz süreçte. Gün boyunca da burada daha önce CNN International ve BBC, Reuters ile yaptığımız görüşmelerin üzerine bugün İngiliz The Times, Fransız Le Monde, Alman DW ve Japon Asahi Gazetesi ile de mülakatlarımız oldu. Zaman zaman iktidara yakın çevreler, onlara yakın kalemler ve bugün iktidardaki partilerin sözcüleri ‘Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’yi dışarıya mı şikayet ediyor?’ diye sözler söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor. Eğer konu demokrasi ve insan hakkı ihlalleriyse bu o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgızistan’da Sosyal Demokrat Parti lideri içeri atıldığında da Sosyalist Enternasyonal’i harekete geçirmek için davet eden bendim. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı refleksleri veriyoruz.”

“ERDOĞAN, 15 TEMMUZ’DA ‘DÜNYAYA DUYURUN’ DEDİ”

“Kaldı ki şunu hatırlatmak isterim. 15 Temmuz akşamı FETÖ, bir darbe girişiminde bulundu. Hep beraber karşı çıktık. Ertesi sabah Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, bizlere ‘Sizin dünyadaki bağlantılarınız kuvvetli. Dünyaya derdimizi hep beraber anlatalım, demokrasiye karşı bu darbe girişimini dünyaya duyurun’ diye bizden destek istemişti. O günün mağduru bugünün zalimi olmuş, bir darbe girişiminde bulunuyor; 19 Mart darbe girişimi. 23 Mart günü 15 milyon insan tarafından, sokağa dökülen insan tarafından bu darbe girişimi bastırılıyor. Dünya da soruyor, diyor ki ‘Ne oluyor Türkiye’de?’ ‘Türkiye’den en bilindik, dünyanın en bilindik metropolüne, üç imparatorluğa başkentlik etmiş İstanbul’da daha 10 ay önce seçilmiş olan, yüzde 50’nin üzerinde seçilmiş olan, hepimizin tanıdığı Ekrem İmamoğlu’nu hapse atmışlar, ne oluyor diye’ soruyorlar. Anlatmayacak mıyız? Kurulan kumpası anlatmayacak mıyız? Milli iradeye darbe yapıldığını anlatmayacak mıyız? ‘Erdoğan bu Saraçhane’den 30 sene önce mağdur olarak hapishaneye gitti. Şimdi buranın zalimi olarak, buranın seçileni hapse koyuyor’ demeyecek miyiz? Boş iddianameleri, boş MASAK raporlarını ve maddi meseleler üzerinden rüşvet yalanları ile kurulan kumpası anlatmayacak mıyız? Özellikle biz Greko kriterlerini savunurken, siyasi ahlak yasasına evet derken eğer Erdoğan ‘Siyasi ahlak, etik yasası olursa bir il, bir ilçe başkanı bulamayız’ demişken ve biz bunları savunup, ‘Erdoğan siyasi ahlak yasasından kaçıyor’ diye Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım yok diye, vize serbestisini bu yüzden kaybetmişken, şimdi rüşvetçi, biz siyasi ahlak yasasına aykırı davranan başkan bizde de o temiz mi olmuş? Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok. Ama AK Parti’nin kir göstermediğini düşünüp de bu kadar rahat davranıyorsa, dünyadaki siyasi muhataplarımız biliyor. Türkiye’nin Avrupa’dan serbest dolaşım hakkını Erdoğan’ın siyasetin finansmanı ve şeffaf yapılmasını isteyen Greko Kriterlerine uymadığı için olmadığını da biliyorlar. Bu yüzden bu darbe girişimine karşı dayanışma göstererek buraya gelen değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Asla ve asla yarattıkları iklime, ‘Efendim yurtdışına bunu söylerseniz sizi hain ilan ederiz.’ Hain ilan etmenin tekeli size kaldıysa, vah vah vah. Bu memlekete bir ihanet varsa bu kadar insanı üç günde bu kadar yoksullaştıran, faizleri fırlatan, dövizi bu kadar yükselten, Türkiye’yi Avrupa’dan koparan, ‘Diplomanın bile garantisi yoksa ben oraya nasıl fabrika kuracağım?’ diyen yabancı yatırımcıyı kaçıran sizsiniz bu ülkeye ihanet eden. ‘Bu ülkede demokrasi olsun, yatırım gelsin, gençler vizesiz dolaşsın, iş adamları çok daha iyi yatırımlar yapsınlar’ diyen, ‘Bu ülkenin geleceği güzel olsun’ diyen biziz. O yüzden ihanetin kotasını dolduranlar bize ‘Türkiye’yi dışarı şikayet ediyor’ diye bir hainlik tanımlamasına hiç kalkışmasınlar. Öyle bu laflardan korkup bir adım geri atan siyaseti çok gerilerde bıraktık.”

“ALGI OPERASYONU DÜNYADA DA TUTMADI”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu’na operasyon konusunda Avrupa liderlerine siteminiz olmuştu. Yaptığınız toplantıda bakış açısı ile ilgili bir değişiklik var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O konuda hızlı bir iyileşme var. İlk günlerde yolsuzluk konusu olunca bir tereddüt olup herkes bakmıştı. Şu anda dünyadaki çok çeşitli yerlerden gelen açıklamalarda Türkiye’deki sürecin hukuksuzluğuna yönelik vurgu var. Bu konuyu da değerlendirdik. Örneğin dün Sayın Macron'un açıklaması hem Türkiye’nin çıkarlarını kollayan hem de Avrupa’nın değerlerine vurgu yapan, Türkiye’yi hukukun üstünlüğüne davet eden açıklaması son derece kritik ve önemliydi. Dünyanın dört bir yanından biraz önce de söyledim bugün, bu konuda dayanışma mesajları geliyor. Bu AKP’nin yaratmaya çalıştığı algı operasyonu dünyada da tutmadı artık.”