Siyasi yaşamı 1991 ‘de Refah Partisiyle başlayan Alim Erdemir uzun yıllar bu partide siyasi çalışmalar yaptıktan sonra AK Parti’nin kurulmasıyla siyasi yaşamı bu partide devam etti.

2015 Seçimlerinde İstanbul 1.Bölgeden 30.Sıra Milletvekili adayı oldu. Seçilme şansının hiç olmamasına rağmen Aslolan sıram değil davam diyerek kapı kapı gezerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığında performans birincisi oldu.

Sonra yenilene 1 Kasım 2015 seçimlerinde 25.Sıra Milletvekili Adayı oldu. Yine durmaksızın çalışmalara devam etti.

Bir müddet TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın özel kalem müdür yardımcılığı görevini yapan Erdemir sonrası seçimlerde 2 dönem Milletvekili aday adaylığı ve 1 dönemde Körfez Belediye Başkan Aday Adaylığı yaptı.Şimdi yine 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Körfez’den aday adaylığını ilan eden Alim Erdemir böylece 2 adaylık 4 aday adaylığıyla AK Parti’de bir rekora imza atmış olacak.Konuyla ilgili konuştuğumuz Alim Erdemir şunları söyledi.

“Al-i İmran süresi 159.Ayet: “Bir şeye kesin karar verdiğin zaman da Allah'a güven. Allah (kendisine) güvenenleri sever.” Beni çok motive eden ayeti kerimedir. Bize gayret düşer.

Biz halka hizmetin hakka hizmet düsturuyla yetiştik. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz buna yetmektedir.

Hırsla değil azimle yolumuza devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize en güzel örnektir. Güzel bir söz vardır ya “biz zaferle değil seferle mükellef kılındık.” Bize düşen bu aziz millete hizmet yolunda bu felsefeyle ben de varım demektir.”

Alim Erdemir kimdir?

Eğitim:

İlk ve orta öğretimini Bayburt’ta,

Liseyi, İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,

Ön Lisansı, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda,

Lisansı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde,

Yüksek Lisansı, İstanbul Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Bilgi Üniversitesi iş birliğince düzenlenen “İstanbul Kültür Varlıkları” sertifika programı ve Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerince düzenlenen “Yönetim ve Organizasyon” konusunda sertifika sahibi oldu.

Kamu alanındaki tecrübeleri:

1997’de Körfez Belediyesinde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 yılı Pendik Belediyesinde olmak üzere, Müdürlük ve Danışman olarak toplamda 19 yıl belediyecilik yaptı. Ardından 3 yıl TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve danışman olarak görevini sürdürdü.

Değişik il belediyelerinde eğitim seminerleri verdi. Ulusal ve Uluslar arası olmak üzere bir çok yerel yönetim projesinde müelliflik ve koordinatörlük yaptı. “Tuna’dan Açe’ye Kardeş Şehir Buluşması” adlı kültür projesi ve “Kamu Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” adlı Kamu Yönetimi projesi ödüllü projelerindendir.

Siyasi geçmişi:

Refah Partisi Gençlik Kolları’nda başladığı siyasi hayatına, AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte burada devam etti.

2015 Genel Seçimleri’nde AK Parti İstanbul 1. Bölge 25 ve 26. Dönem Milletvekili Adayı oldu. 2019 Seçimlerinde Körfez Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Deneyimleri:

Almanya , Hollanda, İsveç, İtalya, Fransa ve Slovenya’da yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalarda bulundu.

Değişik alanlarda faaliyet gösteren STK’larda proje müellifliği ve koordinatörlük yaptı. KADEM üyeliği ve Anadolu Bayburtlular Derneği Üyeliği devam etmektedir.

Pek çok gazetede köşe yazarlığı ve radyoculuk yaptı.

Uluslararası SAVETE Spor Federasyonu yöneticiliğiyle yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok etkinliğe katıldı.

“Kur’an’da Devlet Ahlakı” adlı kitabı yayınladı.

Arapça ve İngilizce biliyor

Alim Erdemir, Op. Dr. Betül Erdemir ile evli olup, 2 çocuk babasıdır.