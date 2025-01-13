Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’nda yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine topladı. Başkan Ercan Özel konuşmasında, İYİ Belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemek için çalıştıklarını ifade etti.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da katıldığı Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’de sergilemeye çalıştıkları İYİ Belediyecilik anlayışından bahsetti. Başkan Özel, “Yenişehir’de İYİ Belediyecilik uygulamalarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘KOLTUKLARI DEĞİL AYAKKABILARI ESKİTİYORUZ’

Göreve gelmeden önce ‘koltukları değil, ayakkabılarımızı eskiteceğiz’ sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Göreve gelir gelmez, o vazgeçemedikleri deri, rahat makam koltuklarını kaldırdık, tahta bir iskemleye oturmaya başladık. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç katan anlayışla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HESAP VEREBİLİR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI’

Her gün vatandaşla birlikte olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’i şeffaf belediyecilikle buluşturduk. Meclis toplantılarımızı canlı yayınlıyor, halkımıza hesap verebilir bir yönetimi benimsiyoruz” açıklamasında bulundu. Ağırlaşan ekonomik koşulları hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmeği 1 TL’den satıyoruz” dedi.

‘ÖRNEK SİSTEM KURDUK’

Tarımda, sanayide, turizmde, kültürel etkinliklerde, sosyal hizmetlerde, alt ve üst yapıda birçok çalışma sergilediklerini anlatan Başkan Ercan Özel, “Yıllarca yapılamayan hizmetleri bizler 8 ayda tamamladık. Türkiye’ye örnek oluşturabilecek İyilik Masası sistemini kurduk ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

‘KURTULUŞUN VE UMUDUN PARTİSİYİZ’

İYİ Parti’nin mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Mücadelesine benzeten Başkan Ercan Özel, “İYİ Parti, meydanlarda halkın desteğiyle kurulmuş bir partidir. Bugün milyonlara ulaştık. İYİ Parti ailesi öyle kutlu bir görev üstlendi ki, 16 Mayıs 1919’da sarı saçlı mavi gözlü Liderimiz, Bandırma Vapuru’na binip kurtuluşun ve umudun temsilcisi olmuştu. İYİ Parti de bugün kurtuluşun ve umudun temsilcisidir” diyerek sözlerini tamamladı.