Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, hayata sanatla tutunan Selahattin Genli ile bir araya gelerek ahşaptan maket ev yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden Selahattin Genli ile ahşap atölyesinde bir araya geldi.

ÇOK KEYİFLİ BİR ETKİNLİK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylere destek olmaya ve onları hayata sıkı sıkıya tutacak çalışmalara devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde, çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden Selahattin Genli, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Buluşmada, “Ahşap Atölyesi Özel Etkinliği” gerçekleştirilerek Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Selahattin Genli ile birlikte keyifli bir çalışmaya imza attı.

YAŞAM SEVİNCİ İLE ÖRNEK OLDU

Etkinlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine eğitmenleri de eşlik etti. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ahşap atölyesinde katılımcılar keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden, kollarının ucuna taktırdığı aparatlarla birbirinden güzel eserler ortaya koyan Genli, yaşam sevinci ile örnek oldu.

AHŞAPTAN EV MAKETİ YAPTILAR

Etkinlik öncesinde özel çocuklara ahşap işlemeciliği hakkında kısa bir bilgi veren sanatçı Selahattin Genli, ev maketi ahşap malzemelerinin dağıtılmasıyla öğrencilere neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Ortaya çıkan her maket için öğrencileri kutlayan Genli, bu uğraşın hayatları boyunca devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Azmi ve hayata olan sevinci ile de dikkat çeken Selahattin Genli öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyadan, bilgisayardan ve televizyondan uzak durulması gerektiğini söyleyen sanatçı, “Boş zamanlarınızı anlamlı uğraşlarla geçirin. Mesela bugün yaptığınız uğraş çok önemli. Bir anınızı bile boşa harcamayın” şeklinde konuştu.