Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Arslan Özüduruk, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacıbayram Tombul’un onuruna düzenlenen iftarda, İstanbul’daki başarılı sendika çalışmaları için plaket takdim etti.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da gerçekleştirilen anlamlı bir iftar programında, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Sayın Hacıbayram Tombul’a yönelik güzel bir buluşma gerçekleşti. Programa, Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Arslan Özüduruk da katılarak, sendika çalışmaları kapsamında yapılan başarılı faaliyetlerden dolayı plaket takdiminde bulundu.

Programda bir konuşma yapan Arslan Özüduruk, “Bugün burada, hem sendikamızın değerli ismi hem de enerji sektörünün önemli bir lideri olan Hacıbayram Tombul’un onuruna bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi, yıllardır sürdürdüğü özverili çalışmalarıyla hem sendikamıza hem de üyelerimize büyük katkılar sağlamıştır. Enerji Bir-Sen’in bugünkü güçlü konumunda onun emeği ve liderliği yadsınamaz.

Bu iftar programı, dostluklarımızı pekiştirdiği gibi, gelecekteki iş birliklerimiz için de umut verici bir adım oldu.” dedi.

Özüduruk, ayrıca İstanbul’da yürütülen sendika çalışmalarına değinerek, “İstanbul’da yaptığımız çalışmalar, üyelerimizin haklarını korumak ve onların sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak adına büyük önem taşıyor. Bu süreçte Hacıbayram Tombul’un desteği ve katkıları bizim için her zaman yol gösterici oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacıbayram Tombul ise, “Bu anlamlı iftar programında bir araya gelmek, hem dostluklarımızı güçlendirdi hem de geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Arslan Özüduruk ve ekibinin İstanbul’da yürüttüğü çalışmalar gerçekten takdire şayan. Bu plaket, sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın bir simgesidir. Memur-Sen ailesi olarak, her zaman birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz. Bu gece, bu inancımızı bir kez daha pekiştirdik.” dedi.

Program, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla son bulurken, katılımcılar gelecekteki iş birliklerine dair umutlarını dile getirdi. İftar programı, sendika çalışmalarının yanı sıra, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlattı.