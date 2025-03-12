Türkiye’nin en büyük motokros sahalarından biri olan Endurobil 365 ExtremPark, 19-20 Nisan tarihlerinde Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağına ev sahipliği yapacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağı Bilecik’te düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük motokros sahalarından biri olan Endurobil 365 ExtremPark, 19-20 Nisan tarihlerinde Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağına ev sahipliği yapacak.

Şampiyona öncesinde Vali Aygöl, parkurda yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcular, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele verecek.

Adrenalin ve hız tutkunlarının büyük heyecanla beklediği bu organizasyon, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.