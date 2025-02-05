Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayacak olan İstanbul 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2025’te, şehrin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için yerini aldı.

5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında devam edecek olan, 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde Bayburt Belediyesi stant açtı.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonunda TÜYAP Fuar Merkezi 7.Nolu salon 7352 standında vatandaşları ağırlıyor.

Fuara Bayburt Yeni yüzyıl kadınlar Kooperatifi, BAKAP Kadınlar Kooperatifi, Bayburtlu Bacılar Kooperatifi, Bayburt Ehram dokuma atölyesi, Bayburt Pestil Köme,Neşe Ahıskalı sanat ve tasarım atölyesi katıldı.

Yarın Bayburt Protokol ününde katılacağı programda İstanbul’daki Bayburt Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Fuar Merkezinde olacaklar.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ve Celalettin Coşar, Tüm Bayburtlu Hemşerilerimizi Standımıza bekliyoruz dedi.