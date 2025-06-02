Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Bursa İl Temsilciliği ile Gemlik Temsilciliği, ilçede stant çalışması düzenledi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde “1 güne 17 yıl beklememek için alanlardayız” sloganıyla EMADDER'in açtığı stantta, dernek temsilcileri vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, kademeli emeklilik çağrısını yinelendi.

EMADDER Bursa İl Temsilcisi Gürkan Şimşek, dernek olarak kademeli emeklilik sisteminin getirilmesini ve emeklilikte adaletin sağlanmasını talep ettiklerini belirterek, "Bu

haksızlığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

EMADDER Gemlik Temsilcisi Gamze Altun ise, “Bugün burada olmamızın sebebi adaletin sağlanması içindir. 17 yıl beklemek zorunda kalan binlerce insan için mücadele ediyoruz. Kademeli emeklilik talebimiz insani ve anayasal bir haktır. Biz bu hak için her yerde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören stand çalışmasına dernek temsilcilerinin ilerleyen günlerde diğer ilçelerde de sürdüreceği öğrenildi.