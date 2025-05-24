Bilecik, bu yaz dopdolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor! 13-14-15 Haziran tarihlerinde Pelitözü Gölpark’ta düzenlenecek GölparkFest, su sporlarından konserlere, yarışmalardan çocuk etkinliklerine kadar her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - Vali Şefik Aygöl, kurum amirleriyle birlikte Gölpark’ta incelemelerde bulundu. Festival alanında yapılan hazırlıklar, katılımcılara hem güvenli hem de keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

GölparkFest’te üç gün boyunca Su sporları gösterileri ve aktiviteleri, Canlı konserler, Yarışmalar ve turnuvalar, Çocuklar için özel eğlenceler, Kamp ve karavan fuarı gibi birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak.

Bilecik’in doğa harikası Pelitözü Gölpark’ta gerçekleşecek bu büyük etkinlik, hem şehir halkı hem de çevre illerden gelecek misafirler için kaçırılmayacak bir yaz festivali olacak.