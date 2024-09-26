ABD Stanford Üniversitesi ile dünyanın önde gelen yayınevi Elsevier işbirliğiyle her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının yer aldığı listenin 2023 yılı sonuçları açıklandı. Çalışmada dünya genelinde “Yıllık Etki” kategorisinde 223.152 bilim insanı, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde ise 217.097 bilim insanı listelendi. Sıralama, akademisyenlerin nitelikli yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks gibi nesnel ölçütleri temel aldı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Şahin, bu prestijli listede matematik alanında 68528 bilim insanı arasında dünyanın en etkili 95. bilim insanı olarak yer aldı.



Prof. Dr. Bayram Şahin, bu önemli başarıyı elde ederek matematik dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda gururla temsil etti. Bilim dünyasında %2'lik dilime giren bilim insanlarının sıralandığı bu liste, Prof. Dr. Şahin'in kariyer boyu etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.