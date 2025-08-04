Türk müzik dünyasının güçlü yorumcularından, son dönemde “Çikolata Çikita” adlı single’ıyla yeniden gündeme oturan şarkıcı Bahar Sarı, doğum gününü Ankara’da sevdikleriyle birlikte kutladı.Ali Fikret / ANKARA (İGFA) - Sanatçının bu özel gecesinde en büyük destekçileri de yanındaydı. Kızı Helin Kardelen Timur, yapımcı Durusu Küpeli, magazin muhabiri Ali Fikret Er geceye katılan isimler arasındaydı.

Gece boyunca Bahar Sarı’ya ait sevilen parçalar mekânın müzik listesinde çalındı. Sanatçının sahneye çıkmamasına rağmen, konuklar sık sık eşlik etti ve zaman zaman dans etti.

Bahar Sarı ise doğum günü pastasını kızı Helin Kardelen ile birlikte keserken duygusal anlar yaşandı.

Durusu Küpeli, “Bahar sadece sahnede değil, hayatın her alanında güçlü ve üretken bir kadın. Bu gece burada olmak, birlikte nice yılları kutlamak çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

KUTLAMA SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU…

Geceye dair görüntüler hem Bahar Sarı'nın, hem de katılımcıların sosyal medya hesaplarında kısa sürede geniş yankı buldu. Özellikle “#BaharSarı43” etiketi kısa süreliğine yerel trendlere girmeyi başardı.

Müziği, sahnesi ve güçlü kadın duruşuyla her zaman ilgi odağı olan Bahar Sarı, yeni yaşını mütevazı ama unutulmaz bir kutlamayla taçlandırdı.

Sanatçının sevenleri, yeni yaşında da Bahar Sarı’dan yeni projeler ve sürprizler bekliyor.