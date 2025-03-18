Efes Selçuk Belediyesi, belediyeye bağlı sosyal tesis ve düğün salonunu yaz sezonuna hazırlıyor. Yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Pamucak Restoran iç mekân değişikliği ile güzelleştirilirken, giriş kısmında bulunan ahşap zemin engelli vatandaşların daha rahat giriş sağlayabileceği şekilde düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin uzun yıllardır uygun fiyat tarifesiyle vatandaşların nişan, düğün, kına gecesi gibi özel günler ve etkinliklerde kullanımına sunduğu Pembe Düğün Salonu, yaz sezonu öncesinde boya ve tadilat çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düğün salonunun giriş kısmında bulunan merdivenler de düzeltilerek yaşlı ve engelli bireylerin giriş çıkışı konforlu hale getirilecek.

Sezona hazırlık çalışmaları, Efes Selçuk Belediyesi’nin bünyesinde yaz kış aralıksız hizmet veren ve konumu itibariyle yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Carpouza Cafe’de, vatandaşlara sağlıklı ve temiz hizmet verebilmek için depo olarak kullanılan kısmın temizliği ve düzenlenmesiyle başladı.

Tarihi bir yapı olarak yıllar önce Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı misafir lojmanı olarak kullanılan, günümüzde Efes Selçuk Belediyesi’ne ait kafe olarak hizmet veren Carpouza Kafe’nin, ön cephe girişinde dikkat çeken ahşap kısım ve ön çatı kısmı boyanarak daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.

İşletme ve İştirakler Müdürü Bilal Kılıç; vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak tesislerde çalışmalara yön verdiklerini söyledi. Kılıç, sosyal tesislerden faydalanan her vatandaşa kaliteli hizmet vermek ve tesislerden memnun ayrılmalarını sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydetti.