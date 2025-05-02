Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’da gerçekleştirilen Trakya Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı kapsamında birliğin yeni dönem encümen üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamada Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçilerek önemli bir göreve daha getirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Trakya’daki il ve ilçe belediye başkanlarını ağırlarken, bölgesel iş birliği olanakları, belediyeler arası ortak projeler, çevresel sürdürülebilirlik, ulaşım, altyapı ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar da masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya'nın kalkınması ve yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya kavuşması adına sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, birlik ve dayanışma içerisinde, Trakya halkı için daha yaşanabilir, daha üretken bir yerel yönetim anlayışıyla çalışma sözü verdi.