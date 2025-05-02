Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesine destek olmayı sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri için Stanford Global Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde tasarlanıp sunulan yurt dışı globalleşme programı tamamlandı.

Program kapsamında girişimler kendileri için özel hazırlanan eğitimlere, çalıştaylara, yatırımcı sunumu etkinliklerine katılma fırsatı yakaladı.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları, fikir liderleri ve teknoloji devleri ile bir araya gelerek girişimciler, işlerini dünya standartlarına taşıma ve küresel ağlara erişme imkânı buldu.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures PİLOT ile Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini destekleyerek Türkiye'den yeni ‘unicorn’lar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yenilikçi girişimlere kapsamlı fırsatlar sunarak gelişmiş bir inovasyon kültürü ile sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi yaratmayı amaçladıklarını belirten Özhan, "TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 69’u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 55 milyon dolarlık yatırım aldı. PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2024 yıl sonu itibarıyla 364 milyon dolara ulaştı. Girişimlerimiz Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel arenada büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Silikon Vadisi’nde bulunan ofisin girişimlerin dünyaya açılması için önemli bir kapı olduğnu ifade eden Özhan, "Bu ofis ile Türkiye’den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden global pazarlara açılmasında köprü oluyoruz. Girişimlerimizin, dünyanın pek çok noktasında, hayatın tüm alanlarında değer yaratan çözümler sunması bizim en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.