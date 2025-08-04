Edis, İstanbul Festivali'nde sahne aldı ve çocukluk arkadaşı Aybüke Albere'yi de sahneye davet etti. Albere, "Harap" şarkısını söyleyerek izleyicileri coşturdu, performansı büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Edis, önceki akşam İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da konser verdi geceye damga vuran sürprizi ise çocukluk arkadaşı ve yeni neslin parlayan yıldızı Aybüke Albere ile yaptı.

Edis, sahnesine davet ettiği çocukluk arkadaşı Aybüke Albere’den son çıkardığı şarkısı “Harap” ı söylemesini rica etti.

Mini eteği ve sahnedeki enerjisiyle alanı dolduran binlerce müzikseveri adeta coşturan Aybüke Albere, performansıyla büyük alkış topladı.