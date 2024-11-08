Edirne'de Kızılay Kan Merkezi gezici ekibi kan bağışı çadırını hiç ara vermeden kurmayı sürdürüyor. Ekibin yeni durağı Keşan'da Lala Şahin Paşa İlköğreti ve Ortaokulu bahçesi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Lala Şahin Paşa İlk ve Ortaokulu öğrenci velileri hayat kurtarmak için okul bahçesinde kurulan Kızılay Kan Bağışı çadırına giderek bağışta katkı sağladı.

Acil değil sürekli bir ihtiyaç olan kana erişmek için bağış mesaisini kurum kuruluş sivil toplum kuruluşları okullarda sürdüren Kızılay ekibi, halkı kan bağışı konusunda bugüne kadar olan duyarlılığını sürdürmeye devet edip, hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti.

Veliler ayaklarına kadar gelen gezici ekibe kutsal ve önemli görevlerinde başarılar diledi.

Duyarlı velilere teşekkür eden Dr. Erhan Aksoy, "Her zaman söylediğimiz gibi kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın tek kaynağı da insandır. O nedenle herkesi kan bağışına davet ediyoruz " çağrısını yineledi.