Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, belediye meclisinin iki kez reddetmesine rağmen yaklaşık 2 milyon 800 bin TL değerinde yeni makam aracı aldı. Tasarruf tedbirlerine rağmen belediye iştiraklerinden bir şirket aracılığıyla alınan lüks araç, ilçenin meydanında sergilenerek tepkilere neden oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin İpsala ilçesinde, tasarruf tedbirlerine rağmen Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın yeni makam aracı satın alması büyük tartışmaya sebep oldu. İpsala Belediye Meclisi'nin iki kez reddettiği alım, belediye iştiraklerinden bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilerek hayata geçirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2024 yılında yürürlüğe konulan tasarruf tedbirleri, kamuda harcamaları kısıtlarken, İpsala Belediyesi’nde bunun aksi bir karar alındı. Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın, yaklaşık 2 milyon 800 bin TL değerindeki yeni makam aracını kullanıma aldığı iddia edildi.

BELEDİYE MECLİSİ İKİ KEZ REDDETTİ

Makam aracının yenilenmesi talebi, belediye meclisinde daha önce iki kez görüşüldü.

En son 6 Şubat 2024’te yapılan toplantıda, ekonomik ömrünü tamamladığı iddia edilen 22 PA 222 plakalı Volkswagen Passat marka aracın satılarak yerine en fazla 1.5 milyon TL ek bütçeyle yeni bir hizmet aracı alınması önerildi. Ancak, 4 AK Partili üyenin kabul oyuna karşılık, 1 MHP ve 4 CHP’li üyenin ret oyuyla teklif reddedildi.

Meclisten karar çıkmamasına rağmen, iddialara göre belediyeye ait bir şirket üzerinden makam aracı satın alındı.

Lüks aracın ilçe meydanında sergilenmesi, meclis üyeleri ve vatandaşlar arasında tepki topladı.

VATANDAŞLARDAN VE MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ

Tasarruf tedbirlerinin halka kısıtlama olarak yansıdığını belirten vatandaşlar, belediyenin bu harcamasını eleştirerek, “Halkın hizmetine harcanması gereken bütçe, lüks araçlara mı gidiyor?” yorumlarını yaptı. Muhalefet partili meclis üyeleri ise, konunun şeffaf bir şekilde açıklanmasını ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının detaylandırılmasını talep etti.