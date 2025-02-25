Edirne'de CHP Gençlik Kolları yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşları partiye üye olmaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Gençlik Kolları'nın Saraçlar Caddesi’ndeki basın açıklamasında "Senin yerin CHP' çağrısı yapıldı.

2025 Türkiye’sinde, şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin uçurumun kenarına sürüklenmesine karşı tarihimizin en büyük, organize ve demokratik gençlik hareketini başlattıklarını ifade eden CHP Gençli Kolları üyeleri, "Bundan sonra kırmızı yeleklerimizi giyecek, çarşıda-pazarda yediden yetmişe herkesle buluşacağız. 81 ilde kırmızı yeleklerimizle, tüm caddeler ve sokaklarda, her köşe başında arı gibi çalışacak, 86 milyon vatandaşımızla konuşacağız. İktidarın puslu havada görünmez kıldığı umudu, azim ve kararlılıkla mücadele ederek, pırıl pırıl bir güneş gibi ortaya çıkaracağız" dedi.

Herkesi baba ocağında birleşmeye çağıran CHP'li gençler, "Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme teslim olmayanlara diyoruz ki: Senin Yerin CHP! Partimiz, çok yakında Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanını seçecek. Ve Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte, o erken seçim sandığını en kısa sürede milletimizin önüne getireceğiz. Tam yol ileri diyerek başlayan yolculuğumuz, gençliğin rüzgarıyla hızlanacak. Biz gençler, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmak, devletimizi ve ülkemizi zorba azınlığın elinden kurtarmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Bugün dünden güçlüyüz, yarın daha da güçleneceğiz. Biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.