Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Market, uygun fiyatlı ve kaliteli gıda ürünlerini Denizlililerle buluşturmak amacıyla hizmete açıldı. Kent Market raflarında Manisa Büyükşehir Halk Mandıra ürünleri de yer alacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla kurulan Halk Mandıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı ürünleri uygun fiyatla sunmak için hayata geçirdiği Kent Market’in raflarında yerini aldı.

Halk Mandıra tarafından üretilen süt, peynir çeşitleri, tereyağı ve diğer süt ürünleri, Denizlili tüketicilere de ulaşarak halkın sağlıklı ve yerli ürünlere erişimini kolaylaştıracak. Böylelikle üretici de desteklenerek bölge ekonomisine de katkı sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte katıldığı Kent Market’in önceki gün yapılan açılışına; CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Market açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu projelerin, kentler arası dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, “Kent Market’in açılmasında iki önemli husus var. Birincisi, Kent Market’in içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Mandırası’nın ürünlerinin yer almasıdır. Komşu iki şehir bugüne kadar hiçbir şekilde ortak hizmet anlayışına kavuşmamış, ortak bir projeye imza atmamış. Bu vizyonundan dolayı Nuri Başkanımı çok tebrik ediyorum. İki şehrin kardeş olduğu ve ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market’tir, bundan sonra da devam edecektir. Kent Market’te, Halk Mandıra’nın ürünleri ile Denizlili vatandaşlarımızın mutfağına sağlıklı ve uygun fiyatlı seçenekler sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market’in açılışında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kurulan iş birliğine vurgu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerini desteklemek ve vatandaşlara sağlıklı gıdayı uygun fiyata sunmak amacıyla Halk Mandıra’yı geçtiğimiz Ekim ayında hayata geçirerek önemli bir sosyal belediyecilik adımı attı. Halk Mandıra kapsamında, süt, piyasa fiyatlarının daha üstünde üreticilerden satın alınıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulü halinde halka ulaştırıyor. Böylece hem üreticiler emeğinin karşılığını alıyor hem de tüketicilere doğal süt ürünleri daha uygun fiyatlarla sunuluyor.