Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü’ye bağlı Kurtbey Köyü’ne giderek ceviz hasadı yapan üreticilerle buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kurtbey’de üretici İsmail Taşdelen’in ceviz hasadına katıldı

Vali Sezer, köyde bulunan 830 dönümlük alana sahip ceviz bahçesinde üreticileri de dinledi.

Birlikte ceviz hasadına katılan Sezer, aynı zamanda bir süre önce oğlunu kaybeden ve uzun yıllar eğitime hizmet eden İsmail Taşdelen ile de görüşerek taziyelerini iletti.

Üreticilerden ceviz üretimi ile ilgili bilgiler alan Vali Sezer, üreticilere bereketli hasat diledi.