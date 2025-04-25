Edirne'nin Keşan ilçesindeki hayvan barınağında çipli hayvanların dahi toplanması ve hayvanların sürekli bağlı tutulması gerektiği yönündeki iddialar, hayvanseverlerin tepkisini çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan’da Paşayiğit yolu üzerinde inşa edilen yeni hayvan barınağı, bir vatandaşın yaşadığı deneyim sonrası sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kayıp köpeğini bulmak amacıyla barınağı ziyaret eden bir hayvanseverin aktardıkları, barınağın uygulamaları hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Hayvansever, hafta içi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında sahiplendirme işlemlerinin yapılacağını öğrendiğini belirterek bu uygulamayı olumlu bulduğunu ifade ederken, çipli hayvanların da toplandığını ve sahiplerinin hayvanlarını dışarıda mutlaka bağlı tutmaları gerektiğinin söylenmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtt.

“SÜREKLİ BAĞLAMAK CANLIYA ZULÜM DEĞİL Mİ?”

Barınakta verilen bu bilginin ardından görüşlerini dile getiren vatandaş, “Bir canlıyı sürekli bağlı tutmak, bir hayvansever olarak bana çok dokunur” diyerek duruma tepki gösterdi.

Açıklamasında, sosyal medyada birçok hayvanseverin bu tür uygulamalara sessiz kaldığını vurguladı.

Köpeğini sahiplenmek için barınağa giden vatandaş, yaptığı açıklamada tüm duyarlı bireyleri konuya sahip çıkmaya davet etti. Vatandaş çağrısında, “Tüm duyarlı insanların konuyla ilgilenmelerini rica ediyorum. Bu konuda sayın belediye başkanımız Mehmet Özcan’ın da duyarlı davranarak bu sorunu çözmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.