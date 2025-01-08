Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve MHP, Keşan Belediyesi’nin 1 Nisan 2024’ten bu yana faaliyet raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhur İttifakı Keşan Belediyesi’nin faaliyetlerini eleştirdi. Muhalefet partililer, belediye yönetiminin 9 ayda iflas ettiğini öne sürdü.

Keşan İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıya AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile AK Parti Meclis Grubu Başkanı Yakup Balcı, geçtiğimiz dönem Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, defalarca belediyede işlerin yolunda gitmediğini, söylenenlerle yapılanların bir birine ters olduğunu hizmet için gelinen noktada, önceki dönemde Keşan’a yapılanların, yıkılmasına kaldırılmasına hep beraber şahit olduklarını kaydetti.

"Bunların yanlış olduğunu defalarca söyledik. Kunduracılar Çarşısı – Rasim Ergene Caddesi ve en son ki inşallah son olur Hastane Caddesi’ni yıkıp kaldırdınız" diyen Pekdemir, "İnanıyorum ki sırf bunları cumhur ittifakı belediyeciliğinin izleri kalmasın diye yaptınız. Bilboardların, resimlerin ve görsellerin altındaki isimleri kazıdınız.” dedi.

"1 Nisan’dan itibaren çok borcumuz var, çok borcumuz var dediniz. Ama durmadan işçi alımı yaptınız ve hala yapmaktasınız" diyen Pekdemir, alınan 150 ila 200 kişi arası işçinin belediye ye maliyetleri ne kadar olduğunu sorarak, şu eleştirilerde bulundu:

BELEDİYE YÖNETİMİ 9 AYDA İFLAS ETTİ

"Görünen o ki 1-2 aya kadar maaş mağduriyetleri başlayacak. Başka üzücü olay ise bu işçi alımlarının işlere göre değil eş dost ahbap ve akrabalar olması. kimler bunlar belediye meclis üyelerinin yakınları il genel meclis üyelerinin yakınları yönetim kurulu üyelerinin yakınları ve kardeşleri önceki dönem belediye başkanlığı yapmış kişiler oldu. tek tek isim vermeye gerek yok zaten belli. Bu örnekler saymakla devam eder . geçmiştede böyleydi şimdi de aynen devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimlerde bu tip işçi alımlarının olmayacağını liyakat sahibi ve işe göre işçi alınması gerektiğini ifade ediyordu. ne oldu genel başkanın sözleri burada geçerli değil mi ? Belediyeden emekli olan 7 tane kadrolu işçilerin tazminatlarını ödemediniz ve mahkemelik oldunuz. Keşan belediyesinin isminin mahkemelerde tazminatlardan dolayı geçmesi yada çevrede işçilerin tazminatlarını ödeyemiyor diye konuşulmasını duymak nasıl bir duygu sormak istiyorum? Biz üzülüyoruz arkadaşlar. İşçinin hakkı ödenmeli bu bizim hassas konumuz. Oysa ki Keşan Edirne’nin en büyük ilçesi ve 90 km lik sahil şeridi ile hizmet ve güzellikleriyle anılmalı. Tabi hal böyle olunca belirttiğim yıkım- satım-işçi alımı konuları vicdanları sızlatmaya ve yaralamaya başladı. Belediye yönetimi 9 ayda iflas etti. Belediye başkan yardımcısının belirttiği, bu vicdan yaralamalarının neler olduğunu beklememize rağmen başka bir açıklama gelmedi. Bu yaralamalar idari işler mi? kamusal işler mi ? yoksa akçeli işlermi? bilemedik. Sayın Mehmet Meriç’in bu konuları açıklaması ve kamu oyunu bilgilendirmesi gerekli. Belediyede neler oluyor?"

2019'da belediyeyi devraldıklarında borcun bütçenin yüzde 110'u kadar olduğunu belirten AK Partili Savaş Pekdemir, "Biz devrettiğimizde o yılın bütçesinin yüzde 40 kadardı. ve bunun yanında değişen şehirleşen bir Keşan teslim ettik. Şimdi bizde diyoruz ki 31 Aralık itibari ile nereye ne kadar borç kaldı asında görsün Keşan halkı. Eminim borçlarımız çoğalmıştır. Bu gidişle Keşan’da belediyeye ait satılmadık hiç bir yer kalmayacak. Ama unutmayın ki satmakla maaş ve borç ödenmez. Seçimlerde, biz yaptık yine yaparız dediniz 9 ay geçti bizim dönemimizden kalan taşlarla 2 sokak hariç hiç bir şey olmadı" diye konuştu.

Açıklamasında belediyenin faaliyetlerinin yanı sıra devlet yatırımlarından da bahseden Pekdemir'den sonra söz alan MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ise, belediyenin Keşan'a hizmet için olduğunu belirterek, buralarının ağlama duvarı olmadığını öne sürdü. İnan, en kısa zamanda Keşan halkının ve Keşan Belediyesi’ni düze çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Basın açıklamasında söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanı Yakup Balcı ise, Keşan’da konuşulan konunun Keşan Belediyesi’nin borcu olduğunu belirterek, "150 milyon liralık satış yapıldı, 128 milyonluk piyasa borcu olduğundan başkanım bahsetti. Keşan Belediyesi’nin camlarında personel alımı yoktur diye yazılar vardı. Bu bir ayıptır. Herhalde hiçbir belediyede böyle bir yazı yoktur. Keşan halkının emlak vergilerinden sudan topladığı paralar o personel konusunda heba oluyor. Yeni alınan personelin 11.5 milyon TL Keşan Belediyesi’ne ek maliyeti var. Personel alınmasına biz de hiçbir zaman karşı olmadık. Alınan 148 personel var, bekleyen 28 kişi de bulunuyor. 150 kişi aldıysanız mesai ücretleri niye artıyor. Bunu da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özcan’a sormnak gerekiyor. Ya başkanının haberi yok, ya da idarenin haberi yok! Keşan Belediyesi’nde imarda işler iyi gitmiyor. Müteaahhit Odaları da, esnaf odaları da, mimarla odası da sesini çıkarmıyor. Güney Edirne Katı Atık Birliği’nde 20 Ekim'de çıkan ve 3 gün boyunca süren yangın olduğunu duyuyoruz. Maalesef ki yerel basında bile bu haber yer almıyor. Pis kokular geliyor, kimysal döküm geliyor. İz üzerindeyiz, bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız. Basının bu yangından haberi vardı da mı yapmadı onu da bilemiyorum? Bu konuda GÜNEKAB yetkilileri açıklama yapmalı. Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken istifa eden Mehmet Meriç’in vicdanı yaralayan işler nedeniyle bu görevden ayrıldığını belirtti. Bu vicanı yaralayan işler nelerdir? Bu konuda Keşan halkı adına açıklama yapmasını istiyorum” diye konuştu.