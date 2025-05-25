Edirne'de Keşan Ticaret Borsası’nda düzenlenen Hasat Öncesi Bilgilendirme Toplantısı’nda çiftçilere lisanslı depolarda aracı kurum değişikliği anlatıldı. Üreticiler, yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası, 2025 hasat sezonu öncesi çiftçilere yönelik “Hasat Öncesi Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

Borsa hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdürü Can Şatıroğlu, “Lisanslı Depolarda Aracı Kurum Değişikliği” konulu sunum yaptı.

Toplantıya Borsa Başkanı Necmi Kaymaz, borsa yetkilileri ve çok sayıda üretici katılırken, açılışta konuşan Başkan Kaymaz, çiftçilerin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti.

Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdürü Can Şatıroğlu, lisanslı depoculukta yeni düzenlemeleri ve aracı kurum değişikliğinin üreticilere etkilerini anlattı. Sunum sonrası üreticilerin sorularını yanıtlayan Şatıroğlu, uygulamalı bilgiler ve öneriler sundu.

Yoğun ilgi gören toplantıda verimli hasat sezonunda çiftçiler bilinçlendirildi.