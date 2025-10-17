AK Parti İlçe Danışma Toplantısı için Keşan’a gelen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan’da devam eden yatırımlarla ilgili ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve yönnetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretteİba ilk olarak İnönü İlköğretim Okulu inşaatını ziyaret etti. İba burada yaptığı açıklama da şunları kaydetti:

“Eski İlçe başkanımız Ethem Toptani’nin annesinin vefatı nedeniyle kendisini ziyaret ettik. Hükümet konağımız eski hastanemizde bu ay sonunda hizmete girecek. 2026 Ekim veya Kasım ayında yeni hükümet konağımız hizmete girecek. İnşallah okulumuzu ikinci döneme yetiştireceğiz. 14 ay önce başlandı. Yeni nesil çevreci bir okul. Onu da az önce bilgilerini aldık. 2. dönem eğitim öğretiminin başlaması planlanıyor. 20 derslikli bir okul. İhtiyaç olan her alanda hükümetimiz gerekli yatırımları yapıyor. Hükümet konağımız bu ay sonuna doğru boşaltılıyor. Diş hastanesiyle alakalı bu bittikten sonra atamalar. Bunların hepsi merkezi zaten biliyorsunuz. Bakanlık ihtiyaç duyduğu personeli gönderiyor atama şeklinde. İnşallah o günde geldiğinde o hizmeti de. Burada daha nitelikli olarak vereceğiz. OSB'yle ilgili de çalışmalar son surat devam ediyor. Evet, inşallah biz bu dönem 11 tane okulu yatırım programını aldık. Bir tanesi de Cumhuriyet Okulumuz. Onunla ilgili de bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Biz birlikte çalışmalarını tamamladı. Yakın bir zamanda onun da müjdesini de vereceğiz.” dedi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ise, 2022 yılında ağır cezanın Keşan'a gelmesiyle, Adliye Sarayı'nın duruşma salonlarının ve mahkeme salonlarının savcılığa yapılan atamayla yetmez hale geldiğini söyledi.

"Bunun için geçen günler bölgemize Edirne'ye gelen Adalet Bakanımıza ek bina, bölgedeki ek bina için gerekli dosyamızı sunduk. Kendisi de 2026 yatırım programında bunu değerlendireceğini ve ivedilikle süreci tamamlayacağını iletti" diyen Başkan Pekdemir, "Bunun yanında az önce başkanım dediği gibi Anafartalar Öğretim Okulu önümüzdeki 2026 yılında yapımına başlayacak. Hayırlısıyla kısa bir süreç içerisinde orası da bu şekilde bir okulumuza kavuşturacağız. Arkadaşlar şunu da ilave edeyim hemen. Son günlerde daha önceki yaptığımız açıklamaya istinaden sorular geliyor. TOKİ'nin 293 konutluk teslimi büyük ihtimalle Kasım'ın 15'inden itibaren başlayarak Kasım sonuna kadar kendilerine hak sahiplerine teslim edilecek. Onun da bilinmesinde fayda var" diye konuştu.

Başkan İba ve beraberindekiler ardında İlçe Emniyet Müdürlüğü, ve Diş Hastanesi inşaatlarını da inceledi.