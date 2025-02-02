Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’yi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, bölgesel ticaret, sanayi, tarım ve turizm konuları ele alındı. Görüşmeye birçok sektör temsilcisi katıldı ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, İpsala UMAT Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve İpsala UMAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Sarı, Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve İstanbul TB Meclis Üyesi Atilla Sümer ile bir araya geldi.

TİCARET VE SANAYİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, bölgesel ticaret ve sanayinin gelişimi için atılması gereken adımlar ele alındı. Tarım sektörünün bölgedeki önemi vurgulanırken, sanayi alanındaki yatırımların artırılması ve lojistik süreçlerin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TURİZM ALANINDAKİ POTANSİYEL KONUŞULDU

İpsala’nın turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi de görüşmelerin gündeminde yer aldı. Bölgenin sınır kapısı konumunda olması nedeniyle turizm ve ticaretin entegre edilerek kalkınma sağlanması gerektiği vurgulandı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaret sonunda, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. yetkilileri, Mustafa Genç’e nazik ziyareti için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.