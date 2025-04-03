Edirne'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İpsala Belediye Başkan adayı olan Cenan Tetik, seçimin üzerinden 1 yıl geçmesi dolayısıyla İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın seçim vaatleri arasında yer alan 61 proje, başkan adayı Cenan Tetik tarafından hatırlatılarak, görevinin 1.yılında eleştiri konusu oldu.

Cenan Tetik, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın bir yıllık dönemine dair sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayı anımsatarak "Birinci Yıl Dönümümüzde, bana ikinci defa İpsala'ya hizmet etme fırsatını veren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim." ifadelerine atıfta bulundu.

HALK BİZE DENETİM GÖREVİ VERDİ

Yapılan seçimde kendisine ve partisine denetim görevi verdiğini belirten Tetik, “Gerçekten bir yıl hızla geçti ve ben düşünüyorum: Sayın Başkan, bu bir yıl içinde hangi projelere imza attı? İpsala'ya ne kattı?" diye sordu.

Seçim sürecinde hep birlikte meydanlarda projeleri anlattıklarını ifade eden Tetik, "Halkımız Sayın Mehmet Kerman'ı belediye başkanı olarak seçti ve biz de bu karara saygı duyuyoruz.”dedi.

61 PROJE NE ALEMDE ?

Seçim süresince Sayın Başkanın, İpsala için 61 projeden bahsettiğini belirten Tetik, açıklamasında şunları kaydetti:

"İpsala iktidardan en büyük desteği alacak, uçacak!" dedi. Halkımızdan oy isterken "Bize oy verin, bizi seçin, 61 projeyi hayata geçireceğiz" sözü verildi.

Gerçekten de bu projeler, İpsala'nın ihtiyaç duyduğu projelerdi. Tüm adaylar, İpsala'nın geleceği için projeler sundu. Ancak unutulmamalıdır ki verilen sözler tutulmalıdır. Sevgili Başkanım, bu projeleri hayata geçirmek sizin boynunuzun borcudur. İpsala halkına karşı sorumlusunuz. En azından elinizden gelen çabayı gösterdiğinizi halkımıza hissettirmelisiniz.

Aşağıda belirtilen projeler, İpsala için hayati öneme sahip yatırımlardır: Belki unutmuş olabilirsiniz. Ben de hatırlatayım..

Kreş

4 yıllık üniversite

Güneş enerjisi sistemi

Modern tuvaletler

Sokak hayvanları için barınak

Tekka Bayırı'na Namazgah

Mezarlık girişlerine kapılar

Belediyeye ambulans

Yaşlılara evde bakım hizmeti

İhtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek desteği

İpsala Spora destek

TOKİ 4. etap 600 konut projesi

438 dönüm arazinin halka dağıtılması

Çevre yolu, kültür sarayı, termal otel, kapalı yüzme havuzu ve daha niceleri.

Peki, Sayın Başkan, bu projelerden hangisini hayata geçirmek için çalışma başlattınız? Hangi projeleri projelendirdiniz? Şu ana kadar bitirdiğiniz bir proje var mı? Halkımızın bu sorulara cevap alma hakkı vardır.

Söz vermek kolaydır, ancak tutmak esastır. İpsala halkına verilen sözler tutulmalıdır. Siyasette her şey mubah değildir! İktidarın imkanlarını kullanarak İpsala’yı geleceğe taşımak, projeleri hayata geçirmek zorundasınız. İpsala halkına bu projeler için söz verdiniz ve biz de bunların takipçisi olacağız. Yaşadığımız bu topraklar için bu görevi yerine getireceğiz. Siz hizmet edeceksiniz, biz de takip edeceğiz. Halkımız benden bunu istiyor ve ben de bu sorumluluğu yerine getireceğim.Muhalefet etmek, sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunmaktır. Bizler, İpsala'nın geleceği için sorumluluk alıyoruz ve her zaman halkımızın yanında olacağız".