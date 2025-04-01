Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik denetimler ve operasyonlar, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Mobil Göç Noktası Araçlarının desteğiyle bayram tatilinde de kesintisiz ve kararlılıkla sürüyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı'nın Mobil Göç Noktası Araçları, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası araçları ile gerçekleştirilen denetimler; kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden, insani ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde sürdürülüyor.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik denetimler ve operasyonlar, Mobil Göç Noktası Araçlarının desteğiyle bayram tatilinde de kesintisiz ve kararlılıkla devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı ve Valilikler koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma… pic.twitter.com/N8yeuKS5MU— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) March 30, 2025

Bayram boyunca da görevde olan araçlar Göç İdaresi Başkanlığı ve Valilikler koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarını titiztlikle yürüttü. Kolluk birimleriyle koordineli olarak; şehir merkezlerinde yoğun bölgelerde, şehir giriş ve çıkışlarında, otobüs terminallerinde, tren garlarında, havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler aralıksız devam etti.

270 Mobil Göç Noktası Aracıyla 81 ilimizin tamamında denetimler gerçekleştirilirken, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek derhal sınır dışı işlemleri başlattığı ifade edildi.