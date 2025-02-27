Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezi sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yaklaşan Ramazan öncesi lokanta işletmelerinde denetim yapan ekipler, kullanılan malzemelerin niteliği, işletme belgeleri ve hijyen koşullarını denetleyip esnafları uyardı.

Çoğu işletmede kurallara uygunluk konusunda sorunla karşılaşmayan ekipler, esnaflara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “taklit ve tağşiş yapılan gıdalar” raporunda gıda maddelerinde hile bulunmayan 18 şehir arasında yer alan Düzce, lokanta işletmelerinin hijyen ve kullanılan malzemelerin kurallara uygunluğu ile örnek teşkil etti.