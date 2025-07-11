Düzce Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da sürdürdü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı çıkışında Cedidiye ve Merkez Camii avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıttı.

Başkan Özlü, vatandaşlarla sohbet ederek hem Cuma gününü hem de Muharrem ayını tebrik etti.

Aşure dağıtımının ardından vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Belediye Başkanı Faruk Özlü ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.