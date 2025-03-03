ÖSYM, 2025-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavına yönelik başvuruların 10 Mart'a kadar alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 20 Nisan'da yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği için 3 Mart Pazartesi günü itibariyle başlayan başvuruların 10 Mart'a kadar alınacağı bildirildi.

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Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.