Bursa Yıldırım Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine konuk olan Dursun Ali Erzincanlı katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı’yı Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisine Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterirken, Peygamber Efendimize (S.A.V.) atfedilen naat-ı şerifleri seslendirmesiyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı 'Adın Geçer', '40 yaşındasın' ve 'Bedir' gibi birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi.

Şiirleri ve sohbeti ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Erzincanlı, Ramazan ayının ruhunu, iklimini yaşatan etkinlikler düzenleyen Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.