Edirne Süloğlu Belediyesi Özel Kalemi Recep Dural Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’ın girişimleri ve öncülüğünde çalışmalarını yürüten Süloğlu Belediye Başkanlığından bir ekip Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde incelemelerde bulunarak belediyenin ihtiyaçlarıyla ilgili görüşme gerçekleştirildi. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Dural;

“Başkanımız Mehmet Ormankıran’ın belediyeler birliği ve genel merkezîmizdeki toplantılarda bir araya gelerek çevre ilçe ve belde başkanlarımızla yaptığı görüşmeler neticesinde belediyelerimizin ihtiyaçları ve talepleriyle ilgili bizleri görevlendirerek ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.Başkanımız üç dönemdir ; Edirne Belediyemiz başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyemizden ciddi anlamda ilçemize destek almakta. Şimdi de halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda imkanı olan belediyelerimizle görüşerek işbirliği içerisinde desteklerini alıyoruz. Bizler kardeş belediyecilik anlayışıyla geçtiğimiz günlerde Bayramiç Belediye Başkanımız Sayın Cem Hasan Atılgan’ı ziyaret ederek başkanımızın selamlarını ilettik. Sayın Başkanımız da yakından ilgilenmeleri konusunda Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Hasan Yılmaz ve Doğan Tuna’yı görevlendirerek bizlere katkılarını sundular. Sahada yakınen ilgilenip istek ve taleplerimizi ilettiğimiz, ilçelerinde en iyi şekilde bilgi ve tecrübelerini aktararak yakın ilgi ve alakalarını sunan tüm birimlere yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Eğer bizler bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olursak halka en ekonomik bir şekilde hizmet ederiz.Bir belediyenin kullanmadığı ve kenarda ihtiyaç fazlası olduğu ekipmanını , aracını veya malzemesini başka bir belediyeye verirse o bölge halkına çok büyük fayda sağlayacaktır. Belediyelerimizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde paylaşmak ve dayanışma içerisinde olmak bizleri iktidara taşıyacaktır. Bir kez daha Trakya’da üç dönemdir en çok oyu alarak başarı sağlayan başkanımız Mehmet Ormankıran öncülüğünde desteklerini sağlayan Bayramiç Belediye Başkanımız Hasan Cem Atılgan’a , Başkan Yardımcılarımız Hasan Ferdi Yılmaz ve Doğan Tuna’ya Süloğlu Halkımız adına teşekkür ederiz” dedi.