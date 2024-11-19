Dünya gastronomi sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan IX. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gastronomi profesyonellerini bir araya getirdi. Bu yıl "Legacy & Menu - Miras & Menü" temasıyla düzenlenen etkinlik, sektördeki gelişen konseptleri ve yeni trendleri belirledi. 15 bin gastronomi tutkununun ilgiyle takip ettiği konferans, yeni bir rekora daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) -Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastromasa Gastronomi Konferansı, gastronomi dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirerek unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl 'Legacy & Menu' (Miras ve Menü) temasıyla gerçekleşen konferansta, restoranların ve mutfakların taşıdığı gastronomi mirasları, menü yaratma süreçleri ve dünya gastronomisine yön veren trendler katılımcılarla paylaşıldı. Gastromasa Konferansı bünyesinde yer alan Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar Konferanslarında alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar sektöre ilham verdi.

Geleceğe Taşınan Miras: İstanbul'un Öncü Rolü

Yoğun bir katılımla gerçekleşen Gastromasa’nın açılış konuşmasını İstanbul Valisi Davut Gül gerçekleştirdi. Gül konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sözen Grup’a, destekçilere ve katılımcılara sektörümüze yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ederiz. Sektörümüzün büyümesi, ancak birlik ve iş birliğiyle mümkün. Ülkemiz, dört mevsimin bir arada yaşandığı, zengin birikimiyle güçlü bir coğrafyaya sahip ve her miras, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet. Bu emaneti korumak için coğrafyamızın değerini bilmek, tecrübeleri paylaşmak ve kayıt altına almak büyük önem taşır. Gastromasa, çalışmalara ivme kazandırırken, Türkiye’de bu konuda öncü bir şehir olacaksa, bunun İstanbul olması son derece anlamlı. Böyle değerli bir etkinliğin İstanbul’da gerçekleşmesi hepimiz için gurur verici.”

Gastromasa Pastry ile Pastacılık Sektörüne Bakış

Konferansın en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Gastromasa Pastry, dünyaca ünlü pasta şeflerini ana sahnede Haliç Auditorium’da bir araya getirdi. Pastacılık trendleri, geçmişten günümüze miras hikayeleri gibi konular ele alınırken, katılımcılar sektöre dair önemli bilgiler edindi.

Gastromasa Hospitality: Gastronomi, Ağırlama ve Turizm Sektörünün Önemli İsimlerini Bir Araya Getirdi

Gastronomi, turizm ve ağırlama sektörünün önde gelen isimlerini buluşturan Gastromasa Hospitality, yatırımcılar, şefler ve profesyonellerin katılımıyla Sadabad Auditorium’da gerçekleşti. Sektördeki yenilikler ve başarı hikayeleri üzerine gerçekleşen oturumlar, katılımcılardan tam not aldı.

Gastromasa Bar: Miksoloji ve Bar Kültürüne Yakın Bir Yolculuk

Sommelierler, miksolojistler ve içecek uzmanlarının yer aldığı Gastromasa Bar, Eyüp Auditorium’da Gastronomik Deneyimlerde Miksolojinin Yeri & Dünya Genelinde Popüler Miksoloji Trendleri, Lüks Restoranların Bar ve Şarap Menülerinde Yenilikçi Seçenekler & Yerel Malzemelerin Kullanımı, Dünyaca Popüler Yeni Nesil İçecek Trendlerinin Otel Barlarına & Otellere Uyarlanması, Lüks Brasserielerde Miksoloji & İçecek Kültürü gibi konularda söyleşiler ve paneller ile gerçekleşti ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Gastromasa Gastronomi Konferansı, ünlü şeflerin sunumumlarının yanında, stantlarıyla katılım gösteren firmaların yenilikçi ürünleri ve ilgi çekici workshop’ları ile gastronomi tutkunlarının beğenisini kazandı.