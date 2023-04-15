Demokratik Sol Partinin aldığı bu karardan sonra,Bayburt İl Başkanı İsmet Çakal Tam tersi bir açıklama yaparak.Bayburt DSP İl başkanlığı olarak Genel Merkezin bu kararını kabul etmedikleri için Millet ittifakını destek vereceklerini açıkladılar.

8 Nisanda Demokratik Sol partinin kurullarında alınan karar gereği,DSP Cumhur İttifakı'na katılmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyuran Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal aldıkları kararın gerekçelerini açıkladı.

“Bir maceraya gerek olmadığını vurgulayan Aksakal, 20 yıldır devleti yöneten bir cumhurbaşkanı olduğunu, uluslararası ilişkilerin en ince detaylarına kadar vakıf olmuş ve badireli süreci en az tehlikeyle bertaraf edebilecek bilgi birikimine sahip bir cumhurbaşkanının yeniden iş başında olması gerektiğine inandıkları için Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs seçimlerinde destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

"Vatan yoksa emek de ekmek de yok"

"Bu bir ideal birliği, bu bir devlet birliği devlet sahiplenme birliğidir bizim için emek elbette çok önemli biz bir emeğin hak mücadelesinden doğmuş bir parti Demokratik Sol Parti ama vatan yoksa emek de yok ekmekte yok o yüzden önce vatan diyoruz biz belki beylik bir laf gibi algılanabilir ama eğer 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır'ın bugün karşılığını görmüştür Türkiye."

İl Başkanı İsmet Çakal gazetemize yaptığı açıklamada :

Ben İl Başkanı olarak Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştüm ve Cumhur ittifakına katılmayacaklarını belirtmişti.

Ben ve İl teşkilatımın Cumhur ittifakıyla yapılan ittifakı tanımıyorum ve Bayburt teşkilatı olarak Millet ittifakına destek vereceğiz.

Genel merkeze karşı bu aldığınız karar sonrası İl Başkanlığı görevinden İstifa etmeniz gerekmez mi? diye sorduk.

İl Başkanı İsmet Çakal ,Sorumuza İstifa etmeyeceğini belirtti.