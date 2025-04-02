DSİ Genel Müdürlüğü'nce Adana, Afyonkarahisar ve Denizli'de uygulan "Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu" yüzde 40'a varan su tasarrufu sağladı. DSİ, bu otomasyona ilişkin proje sayılarını artırma kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarını korumak, tarımsal su tüketimini azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyonu projelerini yaygınlaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2025 yılında 7 bölgede 110 bin dekar alanda 20 pilot saha için sulama otomasyonu sistemleri kuracak.

Küresel ısınmanın etkilerine karşı su yatırımlarını artırma kararı alan DSİ, bugüne kadar 5,7 trilyon maliyetle 18 bin 168 tesis inşa etti. DSİ'nin önümüzdeki 4 yılda bin 483 yeni tesis yapmayı planladığı belirtilirken, bu tesislerin önemli bir kısmı tarımsal sulama amaçlı olacağı kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi yapay zeka destekli sulama otomasyonu projeleri, 2024 yılında Adana, Afyonkarahisar ve Denizli’de 45 bin dekar alanda tamamlandı ve yüzde 40 su tasarrufu sağlanmıştı. 2025 yılında ise projeyi 7 bölgeye yayacak DSİ'nin 110 bin dekar alanda uygulamayı hedeflediği ve ihale çalışmalarını başlatacağı öğrenildi.