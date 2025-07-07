Türkiye’de geri dönüşüm sisteminin gelişmesinde öncü rol oynayan ÇEVKO Vakfı’nın yeni dönem yöneticileri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Cam ambalaj sektörünün öncü markalarından GCA, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi, çevreye etkilerin azaltılması yolunda yeni bir sorumluluğa daha imza attı. Türkiye’de sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulup geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 1 Kasım 1991’de kurulan ÇEVKO Vakfı, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirledi. Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret layık görüldü.

‘’DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNE DAHA FAZLA KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ’’

Dr. Abdullah Gayret, yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekilliği görevine layık görülmekten büyük bir onur duyuyorum. Sürdürülebilirlik alanında ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan ÇEVKO Vakfı ile birlikte, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve çevresel sorumluluk bilincinin toplumun tüm kesimlerinde artması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sonsuz geri dönüştürülebilir bir ambalaj malzemesi olan camın temsilcisi olarak, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçiş sürecine daha güçlü katkılar sunmayı hedefliyoruz.”

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TEMSİL EDİYOR

2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, bu sayede Avrupa Birliği geri kazanım örgütleri ailesine katılarak Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil etme hakkı kazandı. Firmaların geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla iş birlikleri geliştiren vakıf, 2005–2020 yılları arasında toplam 27.608.700 ton ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasını sağladı. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasında önemli bir rol üstleniyor.