Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Kaya, memleketi Tokat’ın Çamağzı Köyü’nde yeni açılan Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, “Kur’an öğrenmek nesillerin inşasıdır” dedi. Kursun bölge için manevi ve kültürel bir kazanım olacağı vurgulandı.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Kaya, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamağzı Köyü’nde sıla-i rahim ziyareti kapsamında yeni hizmete açılan Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Baba ocağında hemşehrileriyle buluşan Kaya, kursun fiziki durumu, donanımı ve eğitim kapasitesi hakkında bilgi aldı.

“KUR’AN NESİLLERİN İNŞASIDIR”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaya, Kur’an-ı Kerim’in ilim ve irfan rehberi olduğunu vurguladı: “Kur’an öğrenmek, sadece harfleri ezberlemek değil; hayatın anlamını kavramak, doğruyu yanlıştan ayırmak ve yaradılış gayemizi idrak etmektir. Kur’an öğrenen nesiller, ailesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişir. Bu kurs, Çamağzı Köyü’müzün geleceği için kıymetli bir adımdır.”

“GELECEĞE YATIRIM”

Kaya, Kur’an Kursu’nun köy halkı ve gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Buradan yetişecek evlatlarımız, Tokat’ımıza ve ülkemize ışık olacak. İnancına bağlı, çağın gerekliliklerine hakim bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu kurs, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaret sırasında köy halkı, Kaya’ya yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Kur’an Kursu’nun köye kazandırılmasından memnuniyet duyarak, bu tür yatırımların devamını temenni etti.

Kurs, çocuklara ve gençlere temel dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim okuma ve ahlak dersleri verecek; bölgenin manevi ve kültürel gelişimine katkı sunacak.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Süleyman Kaya’nın Çamağzı Köyü’ndeki ziyareti, hem manevi hem de gelecek nesillere bırakılacak kültürel miras açısından anlam taşıdı. Kursun, gençlerin değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.